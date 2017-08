Lunedì 21 Agosto 2017, 18:02 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 18:02

Pompei. «Temptation Island!», la parodia made in Pompei, fa impazzire il web. 2 milioni di visualizzazioni in poco tempo. Il video diventa virale. La casa di produzione «Amarcord», di Pompei, dopo «Gomorra in Famiglia» - che ha raggiunto 2,5 milioni di visualizzazioni, ha realizzato la parodia della celebre trasmissione televisiva «Temptation Island!». Con la regia del giovanissimo ma già quotato Gerardo Bosso i video «Gli effetti di Temptation Island sulla gente» hanno raggiunto i 2 milioni di visualizzazioni.I due protagonisti, Alessandro Langellotti e Martina Amato, interpretano una coppia che litiga citando le frasi dei personaggi della celebre trasmissione. Visto il grande successo web riscosso dalla trilogia tutta pompeiana, nell'ultimo video, pubblicato sulla pagina Facebook della produzione https://www.facebook.com/AmarcordProduzioni/ , hanno partecipato come guest star due volti noti della televisione italiana: Sossio Aruta - di «Uomini e Donne Over» - e Gabriella Teodosio - protagonista della scorsa edizione di «Temptation Island». I due personaggi vestono i panni, rispettivamente, di tentatrice e tentatore. Ma i fan più attenti, hanno notato che la Teodosio imita proprio se stessa nell'edizione precedente, e che riporta alcune frasi che aveva pronunciato nella passata edizione del reality.