Aurora Ramazzotti: "Con Goffredo è una tempesta d'amore, la prima vera storia..."

Sabato 19 Agosto 2017, 17:26 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2017 18:56

Aurora Ramazzotti è ormai innamorata pazza del suo Goffredo Cerza e in una lunga intervista esclusiva sul settimanale "Oggi" ha usato le parole "tempesta d'amore" invece di colpo di fulmine. "Non ho mai avuto una complicità così profonda con un ragazzo”.Sulla sua vita lavorativa spiega: "Ho scelto di vivere da sola perché lavoro da due anni e sono economicamente indipendente. Sentivo che era arrivato il momento. Naturalmente ho deciso contro il volere dei miei genitori! Per dirla tutta, quando gli ho detto 'Me la pago io casa mia', li ho messi nelle condizioni di non potermi fermare. Detto questo, non è stato facile e non è facile tuttora. A volte mi sento sola e mi pesa. Se per esempio sono malata, come tutti vorrei essere vicina a mia madre. E quando sono stanca e non ho voglia di cucinare… Dai miei genitori torno spesso, soprattutto perché quando mi sveglio mi mancano i miei fratellini. Mi piace alzarmi e coccolarli. Anche da papà vado spesso perché abitiamo vicini. Comunque sì, sono successe tante cose e sono cambiata negli ultimi due anni. Mi sono formata e persino temprata. Ho maturato la consapevolezza dei miei limiti e delle mie capacità e più vado avanti, più cerco di circondarmi di persone che mi insegnano a vivere con leggerezza, che mi spronano a buttarmi nelle esperienze"."Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice. Io non prescindo dall’amore nemmeno nelle cose che faccio e nelle mie scelte di vita. Sono convinta che nel momento in cui ti accontenti subentra una sorta di “scontentezza” che ha un effetto domino sulla tua vita".