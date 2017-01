Corona, torna la dance anni '90 all'Arenile

Gli appassionati della disco music non possono prescindere dalle note di “The rhythm of the night” di Corona. L’amatissima regina del dance floor torna a distanza di un anno all’Arenile di Bagnoli (Via Coroglio 14b, Napoli) sabato 14 gennaio alle ore 23,30 (ingresso 15 € con drink entro l’una, per info 081 570 6035), per la rassegna “Discology”.



IL SUCCESSO. “The rhythm of the night”, il cui testo riprende “Save Me” delle Say When, fu il brano di esordio dei Corona che trovarono nella modella brasiliana Olga de Souza la loro front woman. Il successo fu incredibile. La canzone scalò le vette di tutte le classifiche europee, risultando il singolo più venduto in Italia nel 1994. Una melodia che non conosce tempo perché risulta tutt’oggi molto ballata nelle discoteche di tutto il mondo.



DISCOLOGY. “Discology” è la rassegna musicale dedicata agli Anni ‘80 e ‘90, ideata da Daniele De Simone, Walter Di Fiore, Vanni Margheron e Danilo Trivisano, che vedrà esibirsi sul palco dell’Arenile alcuni dei migliori protagonisti della dance pop. Una sorta di antologia della musica che mette insieme cantanti e gruppi musicali, che hanno caratterizzato quel periodo.



AFTER SHOW. Al termine del concerto spazio alla musica con i djs Umile Nicoletti e Irene Ferrara.



NEXT. Prossimo appuntamento con la rassegna “Discology” sabato 4 febbraio con i Vengaboys.

Martedì 10 Gennaio 2017, 16:15 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 16:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA