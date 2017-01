Dal metrò ai vicoli, Napoli canta Pino Daniele

Giovedì 5 Gennaio 2017, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 09:31

Non dimentica Napoli, no non dimentica. E a due anni dalla scomparsa di Pino Daniele, risuona delle sue canzoni, con l'anarchia spontanea che la caratterizza da sempre. Come l'anno scorso, «Je so' pazzo» e «Napule è» accompagnano a sorpresa i viaggiatori della metropolitana e delle funiculari, e più di una volta si finisce per cantarli in coro quei brani, un po' commossi e un po' grati. Sul lungomare il pianoforte di Danise suona per «chi tene o mare» e anche per chi non sa nemmeno di averlo: turisti e non si incantano, un po' commossi e un po' grati anche loro.Al Mamt, tra i tanti visitatori, sempre commossi e grati, del museo dedicato al Lazzaro Felice, non hanno ancora il coraggio di mettere piede per la prima volta Fabiola Sciabbarrasi, con i figli Sara (accompagnata dall'amica Aurora Ramazzotti), Sofia e Francesco, pur arrivati a Napoli ieri. Per loro il 4 gennaio è diventato un giorno difficile da superare, «un incubo senza fine» ha postato Sara su Instagram: «Hai scritto per me Sara non piangere, in cui mi dici di guardare il cielo ed inseguire un sogno vero, ma sono due anni ormai che l'unica cosa che cerco guardando il cielo sei tu. A me in realtà sembra un incubo da cui non riesco a risvegliarmi, ancora spero di entrare in casa e sentire la chitarra suonare, oppure aprire la porta e vedere te che sorridendo mi dici che era solo un brutto scherzo. Però sai, penso sia arrivato il momento di spegnere l'immaginazione e realizzare che non torni più. Proverò a cantare assieme agli altri, camminare per il lungomare che tanto adoravi e vederti in giro per i vicoli. Sarai sempre per noi l'ultima nota di una canzone che non doveva finire ma suonare in eterno. Ti amo infinitamente». Fabiola ha scelto Facebook per scrivere al marito «Sei sempre con noi», citando Pablo Neruda («Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai, ti volterai senza vedermi ma io sarò lì»). La famiglia del Nero a Metà coccola il piccolo Francesco, cercando di stemperare il dolore con l'amore che un'intera città tributa all'uomo che loro portano nel cuore più di chiunque altro.Intanto cantano a mezza voce i fans della «Radiazza» ritrovatisi in mattinata ad assaggiare da Gambrinus un «Pinuccio», sfogliatella ripiena di cioccolato e di ricotta che al Lazzaro Felice sarebbe piaciuta molto, e poi in serata per una cena al Brigante dei Sapori, con piatti a tema, sempre su invito di Gianni Simioli e del team di Radio Marte. Cantano a mezza voce quelli arrivati nel tardo pomeriggio in piazza Santa Maria La Nova, per partecipare alle riprese di un docufilm, rimandate ai prossimi giorni. Cantano a mezza voce i passanti su via Scarlatti, dove puntuale un busker stimola l'amarcord rileggendo il repertorio pinodanieliano. Cantano in silenzio, invece, i tanti, napoletani e non, in pellegrinaggio a Magliano in Maremma, dove il Nero a Metà aveva una casa, la casa del dramma, delle ultime ore, della corsa disperata. Un pellegrinaggio ieri mattina, con fiori, biglietti e lumini a segnare l'anniversario: «Questo sta a significare quanto Pino Daniele sia amato», commenta il sindaco Diego Cinelli, «a due anni di distanza in un piccolo cimitero come il nostro vedere tutta questa gente ci fa capire veramente quanto la gente comune, anche i maremmani, lo abbiano amato».Figurarsi quanto lo ha amato e lo ama Napoli, la città che ha scelto come suo unico inno possibile «Napule è», ancora una volta affermandosi in una negazione, quella della metropoli che «a sape tutto o munno/ ma nun sape' a verità». Concorda Luigi de Magistris, incontrando la Sciabbarrasi e i figli dell'Uomo in Blues: «È difficile trattenere la commozione, perché la musica di Pino è dentro le storie di ognuno di noi, ha attraversato generazioni, la nostra vita. Ci saranno almeno due iniziative straordinarie nel primo semestre del 2017 nel suo ricordo», dice il primo cittadino parlando della prima al San Carlo del documentario «Qualcosa arriverà» di Alex Daniele e Giorgio Verdelli e del memorial «Je sto vicino a te» organizzato per il terzo anno da Nello Daniele: «Pino è stato immenso e la sua musica non finirà mai, Napoli l'ha ricordato come meritano i grandi. Con la via che gli ha intitolato, con Piazza del Plebiscito due volte piena, tra flash mob e funerale».E da piazza del Plebiscito riprenderanno gli omaggi, oggi, alle 19, per un flashmob, per continuare domani, alle 11.30 a Santa Maria La Nova. Perché Napule è Pino Daniele tutti i giorni, per sempre, non solo in quella data drammatica che fermò l'orologio delle canzoni.