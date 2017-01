Spot «Made in Napoli» con i Desideri

Martedì 3 Gennaio 2017, 12:05 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 12:10

Il brano dei record continua ad essere il brano dei record. «Made in Napoli», il brano dei Desideri con quasi 20 milioni di visualizzazioni grazie anche alla collaborazione con Clementino, è stato scelto per la campagna pubblicitaria di Renault Dacia. Oggi il via alla campagna sul web, per un anno e a seguire, per due settimane, sulle emittenti televisive. Il pezzo, scritto dai fratelli napoletani Salvatore e Giuliano Desideri (rispettivamente classe 1996 e 1997), insieme al papà Nico, star veteromelodico.Il duo,tra i protagonisti del capodanno in piazza a Caserta, continua a farsi notare, risposta verace a Benji & Fede con sonorità pop, rap e dance che conquistano soprattutto il mondo del web, come hanno confermato anche nei giorni scorsi, con una loro rilettura di «A Natale puoi» in salsa rap partenopea che ha rapidamente raggiunto 400 mila visualizzazioni e ben 6 mila e 400 condivisioni.«Made in Napoli» ( https://www.youtube.com/watch?v=Ovit94PbM7E ) è già finito nella colonna sonora del film di Luca Miniero «La scuola più bella del mondo» con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro e Lello Arena.Altri tre brani dei Desideri bros. sono stati scelti per la soundtrack di «Gomorra 3 - La serie» e per il film di prossima uscita «Fausto e Furio» con Enzo Salvi e Maurizio Battista.