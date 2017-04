Ligabue annuncia: «Sto bene, la voce c'è. Buona Pasqua a tutti»

Domenica 16 Aprile 2017, 15:49 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 17:11

«Ciao a tutti, sto bene e spero che si veda. Come potete vedere, la voce c'è». Non potevano esserci auguri migliori per i fan di Luciano Ligabue.Il rocker di Correggio, infatti, ha dato un'ottima notizia dopo l' operazione alle corde vocali che l'aveva costretto a dare forfait in alcune date del tour. «La scorsa settimana è stata strana, mi hanno costretto al silenzio assoluto e sembravo Bernardo, l'aiutante di Zorro» - spiega Ligabue - «Ora però la voce c'è, dovrò fare un po' di rieducazione ma a settembre saremo pronti per darci ancora dentro. Buona Pasqua a tutti!».