Musica e solidarietà al Ravello Festival concerto per il Burkina Faso

Venerdì 18 Agosto 2017, 16:06 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 16:06

La magia della musica d'autore e la solidarietà. Il Ravello Festival continua il 19 agosto con un concerto per il Burkina Faso (Belvedere di Villa Rufolo). E a salire sul palco ci sarà l'israeliano Lahav Shani, esponete talentuoso della musica internazionale emergente. Guiderà la Rotterdams Philharmonisch Orkest nell'ambito di una performance che si aprirà con Cuban Overture e Rhapsody in Blue di George Gershwin, per poi passare alla Symphony n.2 di Kurt Weill e chiudere con Symphonic Dances from West Side Story di Leonard Bernstein. "Dinanzi a tanta povertà, una povertà che spesso diventava miseria, non potevamo chiudere gli occhi, non era possibile far finta di niente. La Provvidenza ci ha aveva mandato in Burkina Faso e lì dovevamo rimanere”. La Fondazione Ravello per il secondo anno consecutivo ha deciso di aiutare l’Associazione Progetto Famiglia Cooperazione Onlus di Angri facendo proprie le parole del suo fondatore don Silvio Longobardi.Un concerto prestigioso che contribuirà con il suo incasso ad implementare il progetto di solidarietà grazie al quale finora sono stati realizzati 35 pozzi, 3 scuole, un poliambulatorio e una casa per studentesse nell’Africa sub- sahariana. Anche per questo appuntamento, la Fondazione Ravello riserverà per gli under 25 biglietti al costo di 10 euro (fino ad esaurimento delle disponibilità) Per richiedere lo sconto basterà esibire al box office di Piazza Duomo un documento che certifica la data di nascita.