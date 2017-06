Weekend d'arte e d'orizzonti: tutti gli eventi imperdibili

Sabato 17 Giugno 2017, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2017 08:50

Weekend d'arte e d'orizzonti: tutti gli eventi imperdibiliVisita guidata teatralizzata alla Cappella Sansevero, organizzata dall’Associazione Culturale NarteA e intitolata "Il Testamento di Pietra.INFO - 3397020849 – 3809049909Seconda edizione di Riva Pulita 'Sea & City' a Riva Fiorita, Posillipo. Organizzato dall'associazione Sea touring club di Villa Volpicelli per pulire il litorale Eni e i fondali della costa posillipina. INFO 3201513845Rivive l’antico Medioevo con i suoi fasti e le sue contraddizioni nei vicoli dell’antico Borgo Concilio. Nei due giorni di Borgo in Festa ci saranno rievocazioni e sfilate in costume d’epoca con dame e cavalieri che ci accoglieranno per trasportarci in atmosfere lontane. INFO -La “storica” Fiera della Casa alla Mostra d’Oltremare di Napoli con tante novità per i suoi 60 anni tra cui una ruota panoramica alta 16 metri. INFO - http://www.fieradellacasa.eu/

http://www.mostradoltremare.it/event/evento-fiera-della-casa-2017/ Al Pan, il Palazzo delle Arti di Napoli, si potrà vedere gratuitamente la mostra “Noi che siamo Carne" del fotografo partenopeo Luca Iovino. Un reportage per immagini sulle tante edicole votive di Napoli.INFO - http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/32951 Dal 5 giugno al 10 luglio la decima edizione del Napoli Teatro Festival che presenta quest’anno ben 80 eventi tra teatro, concerti, cinema, danza e letteratura con 35 giorni di spettacoli. Novità anche nei prezzi che sono stati fissati a soli 8 euro ad evento.INFO - http://www.regione.campania.it/assets/documents/ntfi-2017-schede-spettacoli.pdf Cinque giorni di festa per la seconda edizione della Sagra della Panorra, un piatto di recupero tipico della tradizione di Amorosi, i cui ingredienti semplici e genuini consistono in pane raffermo “amorosino”, fagioli, verdure, aglio, peperoncino ed olio extravergine di oliva. INFO - https://www.facebook.com/events/1685412805101776 La manifestazione promuove le eccellenze e le tradizioni agroalimentari ed enogastronomiche del territorio vesuviano e regionale.All’Off, anche per questa seconda edizione, i proventi delle due serate saranno donati alla onlus Sos Sostenitori Ospedale Santobono. INFO - https://www.facebook.com/ottavianofoodfestival/ Nove giorni di musica e food sul lungomare Caraccuikolo. oltre 50 tra le migliori pizzerie campane, che sforneranno più di 100mila pizze. INFO - https://www.pizzavillage.it/ A Napoli dopo il “Maggio dei monumenti”, arriva la rassegna “Giugno Giovani”, che propone, quest’anno, oltre 100 eventi per i giovani, ma non solo per loro. Gli eventi sono promossi e svolti in tutta NapoliINFO - http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F2%252Fe%252FD.47e57a71eccbec928e0e/P/BLOB%3AID%3D32956/E/pdf Anche quest’anno fino al 15 luglio ritorna “Pausylipon – Suggestioni all’imbrunire” la particolare manifestazione che si svolge con otto spettacoli al tramonto nell’incanto del Parco archeologico del Pausilypon a Napoli. INFO - 3285947790 https://www.suggestioniallimbrunire.org/ Nella Sacrestia della Chiesa di San Severo al Pendino a via Duomo, una serie di concerti organizzati dal Comune di Napoli dedicati alla tradizione musicale napoletana. I concerti si svolgeranno ogni venerdì e sabato (3 al giorno) fino a fine luglio. INFO - https://www.facebook.com/Music-City-Hall-Napoli-806513696196200/?fref=ts Tra Palazzo Reale, Museo Civico di Castel Nuovo e Convento di San Domenico Maggiore tre mostre ricorderanno il grande Antonio de Curtis. INFO - 848800288 | 0639967050Al Marte, la Mediateca Arte Eventi di Cava de’ Tirreni sono esposte 49 opere originali di Picasso in una grande mostra al titolo “Pablo Picasso e altri viaggiatori, storie naturali e viaggi spirituali”. INFO - http://www.grandimostremarte.com/Al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli una grande mostra sul fotografo Helmut Newton dal titolo “Helmut Newton. INFO -http://www.mostranewton.it/A San Domenico Maggiore a Napoli la mostra “I tesori di carta di San Domenico Maggiore“ con documenti cartacei prodotti dai frati domenicani nei secoli. INFO - https://www.facebook.com/sandomenicomaggiore“Amori divini”, seduzione e trasformazione nel mito greco è la nuova mostra che dal 7 giugno al 14 ottobre 2017 sarà al MANN il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Ben ottanta opere sulla mitologia che provengono dai siti vesuviani e dalla Magna Grecia con un unico filo conduttore: la metamorfosi.INFO - http://www.museoarcheologiconapoli.it/it/2017/06/amori-divini-dal-7-giugno-al-16-ottobre/Ha aperto a Caserta nei saloni della Ex Aeronautica Militare della Reggia di Caserta la mostra digitale immersiva “Klimt Experience” dedicata alla vita e alle opere del celebre artista viennese Gustav Klimt. INFO - http://www.klimtexperience.com/https://www.facebook.com/klimtexperience/Tanti capolavori in mostra nella Palestra grande degli scavi di Pompei per la mostra “Pompei e i Greci”. INFO - http://www.pompeiisites.org/DUOMO DI NAPOLI - In settimana dalle 8:30 alle 13:30, dalle 14:30 alle 20:00; La domenica dalle 16:30 alle 19:30 (no durante le messe) INFO - 081449097CIMITERO DELLE FONTANELLE - Dal lunedì al Sabato dalle 10:00 alle 17:00 solo su prenotazione INFO - 081 795 6160CHIESA DEL GESÙ NUOVO Dalle 8:30 alle 19:00 no durante le messe - INFO - 081 557 8151SAN DOMENICO MAGGIORE - Dal lunedì alla domenica dalle 10:00 alle 19:00 - INFO - 081 442 0039 / 081458188BASILICA SAN FRANCESCO DI PAOLA - INFO - 0982 582518BASILICA DI SAN LORENZO MAGGIORE - Dalle 9:00 alle 19:00 no durante le messe - INFO - 081 290580CASTEL DELL’OVO sull’isoletta di Megaride dove sbarcarono i Cumani. nei giorni festivi e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 14.00 (ultimo accesso ore 13,15). INFO 081 795 4593BIBLIOTECA NAZIONALE - Dal lunedì al Venerdì: dalle 8:30 alle 13.30 e dalle 16:30 alle 19:00; Sabato dalle 8:30 alle 13:30. BIBLIOTECA NAZIONALE - Dal lunedì al Venerdì: dalle 8:30 alle 13.30 e dalle 16:30 alle 19:00; Sabato dalle 8:30 alle 13:30. INFO - 0817819111TOMBA DI VIRGILIO - Tutti i giorni dalle 9:00 fino ad 1 ora prima del tramonto INFO - http://tombadivirgilio.it/OSSERVATORIO ASTRONOMICO - Solo su evento organizzato - INFO 081 557 5111PARCO DI CAPODIMONTE - A marzo: dalle 7:45 alle 18:00 - INFO 081 741 0080FLORIDIANA - Lunedì dalle 8:30 alle 14:00 / Dal mercoledì alla domenica dalle 8:30 alle 14:00 - INFO - 081 578 8418VIRGILIANO - dalle ore 07:00 alle ore 21:00 con sabato e domenica chiusura alle 22:00PARCO DEL POGGIO - Marzo: dalle 8:00 alle 18:30 - INFO - 0817953665VILLA COMUNALE - Dalle 7:00 alle 22:00 - INFO - 081 795 3614PARCO ARCHEOLOGICO DEL PAUSILYPON - Dal lunedì al Sabato (no festivi) alle 9:30,10:30, 11:30 – max 40 persone obbligatoria la prenotazione ( 0812301030) INFO - 081 240 3235ORTO BOTANICO - Dal lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 14:00 (sempre su prenotazione) - INFO - 081 253 3937