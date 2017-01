Lunedì 9 Gennaio 2017, 21:45 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 21:57

FOLIGNO - Agnese da Montefalco, 87 anni,detta Spaccapilo per un aneddoto legato al nonno che vendeva verdure, lunedì sera ha vinto 33mila euro ad Affari Tuoi su Rai Uno, programma condotto da Flavio Insinna. La concorrente umbra, residente a Montefalco, ha tenuto tutti col fiato sospeso fino alla fine. Prima ha rifiutato 28mila euro, poi altri 10mila riuscendo, dopo aver eliminato due pacchi blu, a far scattare "lo specialone". Il premio maggiore, tra quelli rimasti in gara, era di 50mila euro cui ne sono stati aggiunti altri 100mila. A quel punto è arrivata l'offerta o la scelta di un pacco e poi si sarebbe valutato oppure l'offerta di 33mila euro. Agnese da Mpontefalco ha accettato i 33mila euro. Nel corso della trasmissione ha avuto tra le mani il pacco numero 11 che ha poi cambiato con il 10. Nel primo c'erano 250 milaeuro, mentre ne secondo appena 50 centesimi. Alla fine è tornata a casa con 33mila euro. Insinna, le ha chiesto cosa avrebbe fatto in caso di vincita importante. «Una parte - è stata la risposta di Agnese - la lascerò per la vecchiaia, una per controllare il mio corpo e il resto andrà ai bambini realmente poveri». I pacchi scelti da Agnese, che vive sola, hnno avuto un sognificato legato alla sua non facile vita. Il 10 rappresenta l'anno di nascita della mamma Martina e l'11 quello del papà Giuseppe. Genitori che Agnese ha incontrato all'età di 17 anni dopo aver vissuto prima in istituto a Spoleto, dove venne di fatto lasciata appena dopo esser venuta al mondo, perpresso una famiglia romana. «Quando ho incontrato i miei genitori - ha raccontato commuovendo tutti - è stata una cosa bellissima. A tutti dico di amare le proprie madri. Avere una mamma è importantissimo e per vivere serenamente non bisonga mai arrabbiarsi»