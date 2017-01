L'attore statunitense William Christopher, famoso per aver recitato nella serie tv «Mash» interpretando il ruolo del reverendo John Mulcahy, è morto sabato scorso nella sua casa di Pasadena, in California, all'età di 84 anni. Un anno e mezzo fa gli era stato diagnosticato un tumore. William Christopher era stato il brillante cappellano del telefilm andato in onda per undici stagioni negli Stati Uniti dal 1972 al 1983. Le vicende di «Mash» si svolgono infatti in un ospedale di guerra americano durante la guerra di Corea

Lunedì 2 Gennaio 2017, 11:39 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 11:39

