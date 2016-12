È boom per Stanotte a San Pietro, il programma di Alberto Angela alla scoperta della basilica romana, andato in onda ieri sera in prima serata su Rai1. Il viaggio dedicato alle meraviglie artistiche e storiche del Vaticano è stato visto da quasi 6 milioni di spettatori (5 milioni 976 mila) con il 25.4% di share, risultando non solo il programma più visto della serata ma dell'intera giornata.

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 10:51 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA