Amici, dopo l'addio di Morgan tornerà Emma a capo della squadra bianca

Sabato 15 Aprile 2017, 18:38 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 20:41

Emma sì, Emma no. Pare che alla fine l'ex coach di Amici sia pronta a tornare in panchina dopo l'abbandono del reality da parte di Morgan. Molti erano stati i nomi fatti per il nuovo leader della squadra bianca: Stash dei The Kolors, Ermal Meta, passando per Alessandra Amoroso, Annalisa e Paola Turci, ma pare che alla fine la scelta sia caduta sull'ex concorrente e vincitrice del talent, come riporta Tv Blog.La cantante aveva deciso di non partecipare quest'anno al reality, di prendersi una pausa per dedicarsi alla sua musica, ma pare che il piccolo incidente di percorso l'abbia portata a rivedere la sua scelta, probabilmente in nome anche dell'amicizia che la lega a Maria De Filippi. Pare quindi che Emma abbia iniziato a lavorare con i ragazzi, ma il tutto dovrebbe essere ufficializato domani quando verrà registrata la puntata che andrà in onda sabato prossimo. Il dubbio resta solo su un dettaglio: Emma resterà fino a fine programma o è solo una sostituzione temporanea?