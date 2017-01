Sabato 7 Gennaio 2017, 18:13 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una puntata speciale di "Affari tuoi" per l'Epifania, in cui Flavio Insinna ha ospitato, tra gli altri, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Durante la trasmissione su Rai 1, il conduttore non ha potuto fare a meno di ricordare Anna Marchesini, la componente mancante del Trio scomparsa nel luglio del 2016. Un ricordo che ha emozionato i due attori.