Morto Dr. Feelx, speaker di Rds e vocalist del Chiambretti night

È morto Dr. Feelx, speaker radiofonico di RDS e vocalist nel programma tv di Piero Chiambretti, 'Chiambretti night. Non si conoscono ancora, nel dettaglio, le cause della scomparsa avvenuta, sembra, dopo un malore durante una serata in Sicilia. Chiambretti, confermando la notizia della sua scomparsa, ha ricordato con l'Adnkronos il noto dj. «Potrebbe sembrare retorico - ha detto- Ma penso che l'unico ricordo possibile, l'unico possibile commiato per un grande dj che ci ha lasciato possa solo essere il silenzio». Ed ha aggiunto ancora: «Insieme a lui abbiamo condiviso una trasmissione importante e fortunata e Dr. Feelx era rimasto in contatto con molti di noi».

Martedì 10 Gennaio 2017, 18:49 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 19:52

