Lunedì 26 Dicembre 2016, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elisabetta Gregoraci riscopre la fede e decide di passare le festività natalizie in un modo insolito. La moglie di Flavio Briatore, infatti, è andata in pellegrinaggio a Medjugorje con la sorella Marzia. Un'esperienza unica ed emozionante che la signora Briatore ha voluto condividere anche sul social: "All'inizio - ha scritto su Instagram - pensavo di tenere per me questo mio viaggio, così intimo, così speciale. Poi invece ho cambiato idea e l'ho fatto perché sentendo tutte le cose che accadono sento molta paura per tutti noi. Questo mio viaggio mi ha riempito il cuore di gioia, mi sento di dire pregate e amate perché il bene vince sempre sul male".