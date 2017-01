Sanremo,colpo di scena: Maria De Filippi entra in conferenza stampa. Conti scherza: «Le avevo fatto consegnare una busta»

Maria De Filippi è ufficialmente nella squadra del Festival di Sanremo 2017. La conduttrice è apparsa sorridente, vestita di nero, alla conferenza stampa di presentazione in corso al Teatro del Casinò. «Pare che ci abbia ripensato. Colpo di scena, le avevo fatto consegnare una busta. Evidentemente il postino non l'ha trovata», ha scherzato Conti con i cronisti evocando la De Filippi prima di annunciarne l'ingresso in sala.



«Alla fine dello scorso festival, ho pensato: e ora che mi invento? Per il mio terzo anno alla guida del Festival ci voleva idea diversa. Ci voleva il top. E pensando al top ho pensato a Maria», ha spiegato. «A giugno-luglio l'ho chiamata, poi ad agosto abbiamo cercato di concretizzare. Sono molto onorato che abbia detto sì a questa idea, a questa co-conduzione con me», ha aggiunto. «Lei era all'Argentario, un un po' più su, ci siamo incontrati a metà strada e abbiamo stretto il patto di Follonica».



«Ci tengo a sottolineare che Maria De Filippi partecipa al Festival di Sanremo a puro titolo gratuito». Lo ha detto Carlo Conti, durante la conferenza stampa del prossimo Festival di Sanremo. «Con quello che c'è costato non abbiamo più una lira per pagare gli altri», ha scherzato il direttore artistico e conduttore aggiungendo che non ci saranno vallette «bastiamo noi due».



Quindi Conti svela i nomi dei primi ospiti confermati: «Dopo il già annunciato Tiziano Ferro, ci saranno Giorgia, Mika, Ricky Martin, Rag'n'Bone Man».

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA