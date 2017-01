Max Giusti imita il presidente del Torino Cairo: riuscite a capire chi è quello vero?

Domenica 8 Gennaio 2017, 17:50 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 18:00

Max Giusti porta a "Quelli che il Calcio" una nuova imitazione. E il risultato (e la somiglianza) sono davvero sorprendenti. Il comico si presenta nei panni del presidente del Torino ed editore Urbano Cairo. Reduce dal grande successo di ascolti del quiz Boom su Canale 9, Max riparte nel 2017 con un imitazione chirurgica ed esilarante dell' imprenditore milanese.Scherzando con i colleghi Savino e Gialappa’s di LA DUE, propone la nuova ricetta per uscire dalla crisi della carta stampata «vendere il Corriere della Sera come allegato di DIVA E DONNA».Non mancano battute su Enrico Mentana, colonna portante di LA 7, assunto con la formula NCC «noleggio con conduttore».Un inizio di anno spumeggiante per il comico e conduttore romano che continua la sua fortunatissima esperienza su Canale 9 con altre 100 puntate di Boom ( fino a Maggio) e che sarà presto in teatro con un nuovo spettacolo.