Venerdì 23 Dicembre 2016, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 11:17

Non esiste regalo più bello che dedicare tempo alla famiglia e agli amici. Questo il messaggio contenuto nello spot natalizio di Sainsbury's, catena di supermercati del Regno Unito. Immagini che descrivono la storia di Dave, padre di famiglia e impiegato in una fabbrica di giocattoli.L'uomo è alla ricerca del regalo di Natale perfetto per i suoi cari. Mentre moglie e figli si dedicano agli addobbi natalizi lui è alle prese con impegni di lavoro che lo fanno stare molto tempo lontano da casa. Una sera, al rientro, trova sul comodino della figlia un biscotto di pan di zenzero che gli assomiglia. Quell'oggetto gli suggerisce un'idea: creare un pupazzo da lasciare in fabbrica al suo posto e avere, così, la possibilità di trascorrere le festività natalizie a casa. Colonna sonora dello spot, la canzone The Greatest Gift For Christmas Is Me, cantata da James Corden. La campagna mira a raccogliere fondi per aiutare il Great Ormond Street Hospital di Londra nel creare alloggi per i familiari dei pazienti.