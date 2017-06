Paola Perego torna in Rai la prossima stagione televisiva: ecco l'annuncio su Twitter

Felici perché @RaiUno ha scelto di riprendere il rapporto professionale con @peregopaola dopo un momento di "straordinaria follia" — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) 16 giugno 2017

Venerdì 16 Giugno 2017, 16:23 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 20:42

Un momento di pausa ma con la nuova stagione torna anchein tv."Felici perché @RaiUno ha scelto di riprendere il rapporto professionale con @peregopaola dopo un momento di 'straordinaria follia'". 'Arcobaleno Tre', la società di produzione e management di, annuncia via Twitter il ritorno in tv di Paola Perego. Dopo la chiusura del programma 'Parliamone sabato ', causata dalla messa in onda dell'ormai famosache nel marzo scorso suscitò una pioggia di polemiche, il rapporto tra la conduttrice e la Rai sembrava ormai compromesso.Ora invece, a pochi giorni dalla nomina del nuovo Dg e dall'approvazione del Piano per il taglio degli stipendi, la Rai sembra essere tornata sui suoi passi.La conferma arriva anche dalle ultime indiscrezioni relative al palinsesto autunnale che prevederebbe, oltre a Fabio Fazio su Rai1 e Cristina Parodi a 'Domenica In', proprio il ritorno di Paola Perego.