Santoro e Petrolio nella nuova Rai3 senza Fazio

Domenica 18 Giugno 2017, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 16:37

Ancora non si sono sciolti i dubbi sul proseguimento del matrimonio tra Fabio Fazio e la Rai. Di sicuro il conduttore lascerà Raitre per passare a Raiuno o da qualche altra parte. Viale Mazzini gli ha offerto la rete ammiraglia ma se Fazio vuole anche produrre i suoi format tutto diventa più difficile per trovare un accordo. Le produzioni di Raiuno, è risaputo, sono tutte canonizzate.Raitre invece per sostituire Fazio ha due assi nella manica per le prime serate: Petrolio e Santoro.Il programma condotto da Duilio Giammaria potrebbe traslocare dalla seconda serata di Raiuno alla prima serata di Raitre tornando alla sua vocazione originaria: raccontare il petrolio d'Italia sempre, ovviamente, con Duilio Giammaria in conduzione.Michele Santoro a Raitre arriverebbe con quattro (ma in viale Mazzini sperano di più) docu-inchieste.