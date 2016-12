Capodanno in compagnia della cometa: saluterà il nuovo anno facendo capolino vicino alla Luna, accompagnata dal duetto di Marte e Nettuno, che saranno vicinissimi nello stesso quadrante di cielo. Per ammirarli basta guardare verso Sud-Ovest, dove la notte fra il 31 dicembre e il primo gennaio. In quella direzione, non appena cala il buio, si troverà puntuale la cometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova e poco a sinistra di Venere, Marte si troverà molto vicino a Nettuno. «Marte, con il suo colore rossastro, si vedrà chiaramente a occhio nudo, ma per osservare Nettuno, così come per vedere la cometa, sarà però necessario almeno un binocolo», ha detto l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope.



Scoperta nel 1948, la cometa del Capodanno 2017 si riaffaccia periodicamente a intervalli di poco più di cinque anni. «Attualmente è già osservabile - ha detto ancora Masi - ed è già stata fotografata, con immagini molto belle nonostante la posizione un pò critica», la cometa è stata infatti visibile solo per un periodo brevissimo, visto che è comparsa poco dopo il tramonto del Sole per tramontare a sua volta subito dopo

. Una sera dopo l'altra, in questo periodo, la cometa tende a inabissarsi nella pozione di cielo più luminosa e per vederla con un binocolo è preferibile avere un orizzonte libero. È fortunato, ad esempio, chi può osservarla dalla costa adriatica.

I questi giorni - ha detto ancora Masi - la cometa sta viaggiando verso perielio, che raggiungerà a metà gennaio, quando la vedremo emergere sempre più convinta, e si potrà osservare perfettamente nella seconda parte della notte dalle latitudini italiane

. L'appuntamento principale è fissato fin da ora per l'11 febbraio, quando la 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova si troverà alla minima distanza dalla Terra, pari a circa 13 milioni di chilometri.

A ridosso di quella data - ha proseguito l'astrofisico - converrà osservarla fino all'alba

. Subito dopo la cometa di allontanerà progressivamente sia dalla Terra che dal Sole e l'azione di disturbo della Luna renderà ancora più difficile vederla.

Venerdì 30 Dicembre 2016, 18:03 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA