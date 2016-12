Giovedì 29 Dicembre 2016, 14:14 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 20:52

Siete costantemente attenti a monitorare i vostri conti bancari attraverso il mobile banking? Attenzione ai grandi rischi che potreste correre.L'ultimo, in ordine cronologico, riguarda un Trojan, denominato FakeToken, che si nasconde dietro applicazioni di varia natura e che è in grado di criptare ogni tipo di dati degli utenti, compresi quelli bancari. Lo segnala la Polizia di Stato, che avverte anche di ulteriori rischi legati a questo pericoloso virus diffuso da hacker e pensato per colpire in maniera indistinta gli utenti di centinaia di nazioni diverse.Si tratta di un Trojan così pericoloso da sovrapporsi anche agli store ufficiali: per evitare di cadere in trappola, è sempre bene non concedere le autorizzazioni alle app di cui non si conosce l'effettiva provenienza.