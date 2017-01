Facebook: in arrivo la pubblicità nei video

Facebook is going to start showing ads in the middle of its videos and sharing the money with publishers.https://t.co/TGtTWEkXZg — Recode (@Recode) 10 gennaio 2017

Martedì 10 Gennaio 2017, 18:39 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 19:30

Ecco la. La decisione non è ancora stata presa ufficialmente ma la svolta sembra imminente e già decisa. Il social network, stando alle indiscrezioni raccolte dal sito ReCode , sta per iniziare a mostrare inserzioni nel mezzo dei filmati guardati sulla sua piattaforma, con le entrate pubblicitarie che verranno divise con gli editori.A differenza di, che mostra la reclamedi un video, Facebook sarebbe intenzionato a far comparire lo spot, lungo 15 secondi al massimo, almeno, e all'interno di video abbastanza lunghi, che durano. In questo modo gli utenti che abbandonano alle prime battute la visione di un filmato non incappano nell'inserzione. Come YouTube, invece, la compagnia darebbe ilLa mossa consentirebbe a Facebook di monetizzare i video ospitati sul social network, che vengono visti per un totale di 100 milioni di ore al giorno dagli utenti, secondo quanto affermato dalla società agli inizi del 2016. Gli utenti, tuttavia, potrebbero non gradire questa novità, che secondo Bloomberg " della creatura di Mark Zuckerberg.