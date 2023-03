8 marzo: 176 donne irpine si rivolgono ai centri antiviolenza

Sono 176 le donne che in provincia di Avellino nel corso del 2022 si sono rivolte ai centri antiviolenza. I dati, rispetto all'anno precedente fanno registrare un andamento costante e non in diminuzione.

101 le donne prese in carico dalle cooperative che in Irpinia gestiscono i centri Alice-Bianconiglio e Alice-Stragatto. Per sei donne è stato applicato il «codice rosso» che ha fatto scattare il loro trasferimento presso strutture protette. Dall'inizio del 2023 ai due centri antiviolenza si sono rivolte trenta donne.

Su un altro fronte, quello del lavoro, spicca il dato che fa riferimento agli uffici di Poste Italiane presenti sul territorio irpino: su complessivi 906 dipendenti, dislocati tra 160 uffici postali e 21 centri di distribuzione, 424, il 47 per cento, sono donne. «La presenza femminile -commenta Mariateresa Vicario, direttrice della sede di Avellino- ha avuto ed ha un ruolo determinante nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all'inclusione e alla parità di genere». (ANSA) YA2-TOR 08-MAR-23 14:59 NNNN