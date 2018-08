Venerdì 17 Agosto 2018, 11:49

A fuoco un'altra auto di proprietà del consigliere comunale di Avellino. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni che coinvolge l'esponente politico. Questa notte è stata distrutta dalle fiamme un'Alfa Romeo Giulietta parcheggiata nel condominio dove abita Morano. Il rogo si è propagato ad altre due vetture. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che anche il palazzo fosse interessato dall'incendio. Alcuni giorni fa è andata completamente distrutta una Fiat Panda di Morano.«Questa notte qualcuno ha dato fuoco ad un’altra vettura di mia proprietà parcheggiata nel parco del mio condominio. Le fiamme, hanno incendiato le vetture vicine, ed rischiato di estendersi ai fabbricati, questo atto vile poteva finire in tragedia», scrive Morano su Facebook. «Sia io che le forze dell’ordine avevamo sottovalutato l’attentato incendiario della settimana scorsa, pensando ad un fatto accidentale, evidentemente così non è. Evidentemente sono sotto attacco, evidentemente esiste qualcuno, nella nostra Città, che considera la violenza più irresponsabile e criminale, come quella di stanotte, un metodo per le intimidire posizioni politiche scomode». Indaga la polizia.