Fiamme e paura nella notte, distrutte due auto: pista dolosa

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per un incendio divampato questa notte a Forino. Le fiamme hanno distrutto una Kia Sportage e una Kia Carens parcheggiate, l'una accanto all'altra, in un piazzale privato di via Don Minzoni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme. Si segue la pista dolosa, anche se non sono state trovate tracce di innesco. Paura notevole per i residenti.