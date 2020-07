Tensione alle stelle oggi nel territorio del comune di Manocalzati, poco prima dell'ingresso del casello autostradale di Avellino Est, per un incendio alla motrice di un'autocisterna che trasportava gpl. Il tempestivo intervento di due squadre ha permesso lo spegnimento delle fiamme evitando che le stesse si propagassero al pericoloso carico. L'autista proveniente da Napoli e diretto all'area di servizio "Irpinia", tra i caselli di Avellino Est e Avellino Ovest non ha subito nessuna conseguenza. Per lui solo un comprensibile spavento. © RIPRODUZIONE RISERVATA