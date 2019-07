Lunedì 22 Luglio 2019, 12:14

A fuoco tre auto nella tarda serata di ieri. È accaduto a San Potito Ultra in via Tofaniello alle 23. L'incendio ha interessato principalmente due vetture parcheggiate nella zona. Anche un terzo veicolo è stato danneggiato perché raggiunto dalle fiamme. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che ha evitato conseguenze peggiori. Sul posto è intervenuta una squadra di caschi rossi proveniente dal Comando provinciale di Avellino. L'incendio è stato domato e al termine delle operazioni di spegnimento i veicoli sono stati messi in sicurezza. È giallo sulle cause del rogo.