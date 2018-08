Lunedì 20 Agosto 2018, 13:52

Un'auto prende fuoco durante la marcia sull'autostrada A 16, Napoli-Canosa, al Km.131,100, in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino.Il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco di Avellino ha evitato il peggio. Il veicolo è stato completamente avvolto dalle fiamme. I caschi rossi lo hanno spento e messo in sicurezza. Per i due uomini a bordo, provenienti dal Napoletano e diretti in Puglia, oltre allo spavento per l'accaduto, nessuna conseguenza.