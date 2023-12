A Tufo, un festival invernale del vino

Un Festival per tutte le stagioni. Aspettando quello d’Italia, Sanremo, Tufo brinda al suo, stavolta però in versione invernale. Tufo Greco Festival Winter si è snodato nel week end e si chiude oggi; una coda invernale, che si aggancia con un brindisi anche al ventennale del vitigno in livrea bianca che cade quest’anno e che ripeterà con una organizzazione che rispetto alla versione estiva, presenterà però una curiosità, blindata dal massimo riserbo. Si tratta di una fontana del centro storico, da cui però non sgorgherà acqua, bensì Greco di Tufo, un esperimento molto interessante che però registra da partire degli organizzatori, una mission: bocche cucite.



Ieri master class guidata da Alessandro Marra di Slow Wine.

Sotto i riflettori e soprattutto all’attenzione dei palati di chi ci sarà, due millesimi: il 2018 e il 2022 di quattro aziende locali: Cantine di Marzo, Cantine Cennerazzo, Cantine Dell’Angelo, Terre D’Aione e Torricino. Ma ci sarà anche il classico appuntamento conviviale per le strade del centro storico del paese, a partire dalle 17, orario in cui è fissata l’apertura degli stand enogastronomici che saranno protagonisti nelle piazze e lungo le stradine del paese. Oggi si parte dalla mattina, dalle ore 12 l’apertura degli stand enogastronomici per tutti i gusti e gli abbinamenti e poi alle 13, a seguire, un poker nel segno della musica con R.D.S., Ripa, Di giovinazzo e Strozziero in concerto.