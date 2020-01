© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prendere un bus da Avellino per la provincia a pomeriggio inoltrato diventa un mezzo incubo. Se piove diventa un disastro. A via Fariello, niente luci e pensiline. Lo stazionamento dei bus non solo è decentrato rispetto a scuole e uffici, ma anche poco accogliente per i viaggiatori.