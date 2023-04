Abbandona sacchi di rifiuti nei boschi, preso in flagrante

Sorpreso ad abbandonare rifiuti nel bosco. Nei guai è finita una persona residente a Castelfranci.

I carabinieri lo hanno colto in flagrante mentre portava nei boschi del paese dell’Alta Irpinia diversi sacchetti di plastica contenenti rifiuti.

L’uomo è così finito nei guai. Gli è stata contestata la violazione amministrativa che prevede una sanzione pecuniaria che va da trecento e tremila euro.

L'attività si inquadra nella vigilanza stradale e ambientale attuata dal Comando Provinciale e dai Reparti Speciali dell'Arma dei Carabinieri in provincia e che proseguirà in particolar modo in concomitanza con le festività pasquali.