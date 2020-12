Storia a lieto fine per un cane salvato dalla Polizia Stradale di Avellino, mentre correva impaurito da una carreggiata all’altra sul accordo autostradale Salerno-Avellino, in prossimità dello svincolo di Serino, creando grossi pericoli per la circolazione stradale.

L’animale, un meticcio nero di media taglia sprovvisto di medaglietta ma in buone condizioni, è stato salvato dagli agenti della Polstrada - guidati dal vicequestore Alfredo Petriccione - che fortunatamente si sono trovati a transitare proprio in quel momento. Già avviate le verifiche per rintracciare i proprietari, per i quali potrà scattare il reato di abbandono di animali, punito con l’arresto fino a un anno e l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

