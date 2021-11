Abbandonò il cadavere di un anziano in strada, condannata la badante

Condannata a un anno e quattro mesi di reclusione la donna di Grottaminarda che abbandonò il corpo senza vita di un anziano, che accudiva come badante, in una piazzola a poca distanza dall’azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Il Tribunale del capoluogo sannita ha condannato Pierina Gogliucci, 65 anni, per occultamento di cadavere. I fatti si verificarono nel febbraio dello scorso anno. L’anziano Mario Castellano, 85 anni, sarebbe morto di stenti. La 65enne tentò di portarlo all’ospedale di Benevento, ma l’uomo era ormai deceduto. Decise così di abbandonarlo in strada.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Badante tenta di uccidere 94enne e la nipote: choc a Sessa Aurunca TARANTO Taranto, anziano malato circuito dalla badante che lo aveva sposato... IL CASO Ruba 40mila euro a un anziano, ​badante arrestata in aeroporto