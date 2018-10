Giovedì 11 Ottobre 2018, 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maxi-operazione dei carabinieri del comando provinciale di Avellino per mitigare il fenomeno del "binge drinking", letteralmente abbuffate alcoliche. Sono sempre di più gli adolescenti che eccedono nel bere, fino a stare male. I militari hanno passato al setaccio i locali della città capoluogo e alcuni della provincia. Sette denunce in stato di libertà, trentacinque sanzioni amministrative e tre locali proposti per la chiusura, è al momento il bilancio dell’attività di controllo. Il monitoraggio proseguirà con altri step nei prossimi giorni.