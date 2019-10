Giovedì 17 Ottobre 2019, 21:58

Abuso edilizio, smaltimento illecito di rifiuti e false attestazioni. Sei persone sono state denunciate in Alta Irpinia a vario titolo dai carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino. A seguito del controllo su strada di un camion proveniente dal cantiere dei lavori pubblici per la sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale di una strada comunale di Guardia Lombardi, i militari hanno accertato che il trasporto di rifiuti avveniva in assenza del formulario di identificazione e che gli stessi rifiuti erano diretti presso un fondo privato poco distante. Sul posto indicato era presente, inoltre, un escavatore utilizzato per realizzare un piazzale mediante l’impiego di quel carico, il tutto in assenza di permesso di costruire, svincolo idrogeologico della comunità montana e del deposito calcoli statici al Genio Civile. Non solo. Mediante false attestazioni, è stato procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale all’impresa appaltatrice dei lavori pubblici, per circa 6.500 euro. Sequestrati il piazzale di circa 700 metri quadrati, un camion ed un escavatore. Contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 3500 euro.