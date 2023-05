Accusato di abusi sessuali nei confronti di un minorenne e di aver tentato di adescare per abusare altri due minori: Fode Gassama è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione al termine del rito abbreviato. I fatti sarebbero avvenuti tra aprile e maggio del 2022 a Serino.

Ad emettere la sentenza di condanna per il 37enne senegalese, difeso dall'avvocato Nicola d'Archi, il gup del tribunale di Napoli, Luca Battineri che ha anche disposto la trasmissione degli atti per la derubricazione delle contestazioni mosse nel secondo capo d'imputazione, inerente alla detenzione di materiale pedopornografico.Il pubblico ministero Giulia D'Alessandro del tribunale partenopeo, al termine della sua requisitoria ha chiesto 9 anni di reclusione, mettendo in evidenza che il 37enne non aveva alcun modo collaborato per far luce sulle sue condotte, dunque non gli ha concesso neanche le attenuanti generiche.

Il sostituto della Procura Distrettuale di Napoli che ha coordinato le indagini eseguite dai carabinieri del Norm di Solofra, aveva chiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale di Napoli Maria Gabriella Iagulli il decreto di giudizio immediato nei confronti del senegalese, ma il suo difensore Nicola D'Archi ha optato per un rito alternativo l'abbreviato subito dopo la notifica della richiesta.

Stando all'impianto accusatorio i tre undicenni sarebbero stati adescati dal 37enne senegalese, impiegato in un pastificio di Serino da anni, con modalità analoghe. Dapprima l'invito a casa sua, poi piccol regali o piccole somme di denaro, per poi chiedere foto di parti intime o prestazioni sessuali. Circostanza questa che nel corso dell'incidente probatorio non venne confermata dai minori. Soltanto uno rimase vittima degli abusi. Le complesse, ma al contempo celeri, indagini scattarono dopo la denuncia presentata da una mamma che aveva notato una foto scabrosa, che non lasciava spazio a dubbi, sullo smartphone del figlioletto.

La donna, spaventata, si rivolse subito ai carabinieri di Serino per denunciare il fatto, facendo aprire un'inchiesta e le indagini. Le investigazioni dei militari dell'Arma avrebbero portato alla luce l'atto sessuale che sarebbe avvenuto all'interno dell'abitazione del senegalese sottoposta subito a sequestro dagli inquirenti - dove il minorenne avrebbe subito gli abusi denunciati. Il tutto sarebbe incominciato tra aprile e maggio del 2022. Il 28 maggio il trentasettenne, allontanatosi dall'Irpinia, era stato catturato al Nord dai militari dell'Arma. Infatti il 37enne dopo aver appreso delle denunce presentate dai familiari dei tre ragazzini si diede subito alla fuga, scappando a Novara dove fu raggiunto dalla misura cautelare in carcere, ma per competenza gli atti furono trasferiti presso la procura di Napoli. Ora il suo difensore, dopo aver letto le motivazioni della sentenza, è pronto a presentare appello.