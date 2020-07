Respinge con forza ogni addebito il 77enne di Avellino finito ai domiciliari con l'accusa di abusi sessuali su un ragazzino.

Ieri mattina si è svolto l'interrogatorio di Raffaele Barisano davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, Fabrizio Ciccone. L'uomo si è professato innocente e per il tramite dei suoi legali, Gerardo Di Martino e Francesco De Cicco, ha presentato dichiarazioni scritte a causa delle sue condizioni di salute. Da loro è stata chiesta la revoca della misura cautelare applicata. «Si è protestato innocente, perdipiù indignato - spiegano gli avvocati - E si è riportato alle sue dichiarazioni scritte, non essendo nelle condizioni migliori di salute per reggere un interrogatorio». I difensori del 77enne sottolineano che «negli scritti ha contestato fermamente la dinamica dei fatti. Ha sostenuto che in questa vicenda è certo che ci siano reati, ma non è altrettanto certo che ne sia lui l'autore. Anzi è sicuro che altri hanno posto in essere fatti illeciti. Nella sua vita - proseguono i legali - ha commesso errori, certo, come tutti d'altronde, alcuni più gravi, altri più veniali, ma non ha mai, nemmeno lontanamente potuto pensare a fare ciò che ingiustamente gli si attribuisce».

Secondo quanto riferito dagli avvocati, le condizioni di salute del 77enne impediscono di compiere determinati atti. «Non ci dimentichiamo - riprendono i due avvocati - che si tratta di soggetto quasi ottantenne, affetto da diabete mellito, retinopatia (con perdita della vista ad un occhio) e problemi cardiaci con irrigidimento del tessuto arterioso, tutte patologie che determinano impotenza (secondo la medicina comunemente accettata) ed impediscono di avere rapporti sessuali, di qualsivoglia tipo, per evidenti ragioni, capaci tra l'altro di originare un altissimo rischio di trovare la morte».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'anziano è stato arrestato lo scorso venerdì con la pesante accusa di violenze sessuali su minore. Ad eseguire il provvedimento i carabinieri su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino. Secondo l'accusa, avrebbe abusato più volte di un ragazzino di 14 anni nei bagni della stazione ferroviaria di. In altre occasioni avrebbe attirato con motivazioni diverse l'adolescente nel circolo privato da lui gestito dove si sarebbero consumate le violenze. Avrebbe minacciato la sua vittima con un coltello per costringerlo a subire gli abusi. Non solo. Gli avrebbe anche detto di diffondere le foto di quegli atti se non avesse soddisfatto i suoi desideri. Le manette ai polsi dell'anziano sono scattate in seguito al racconto di un coetaneo della vittima. L'amico ha raccontato quegli episodi ai genitori che senza perdersi d'animo hanno presentato denuncia ai carabinieri. Da qui le indagini che hanno portato alla ricostruzione dei fatti. Gli abusi sarebbero avvenuti quando il ragazzino era ancora più piccolo.