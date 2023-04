Accusato di aver abusato sessualmente della figlia di un amico, condannato a quattro anni e due mesi di reclusione Maurizio D'Angelo, 58enne di Altavilla Irpina, difeso dagli avvocati Alberico Villani e Michele De Vita.

Il pubblico ministero Vincenzo Toscano aveva chiesto 4 anni e 4 mesi di reclusione al termine della sua requisitoria (richiesta già ridotta per la scelta del rito abbreviato). Mentre i difensori avevano chiesto l'assoluzione per il loro assistito che anche nel corso dell'interrogatorio di garanzia si era professato innocente.

L'uomo ha sempre sostenuto di non aver avuto rapporti sessuali completi con la 17enne, ma solo palpeggiamenti. Il gip Fabrizio Ciccone, ieri mattina, ha emesso la sentenza di condanna, riconoscendogli le attenuanti generiche e stabilendo per il 58enne, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici attinenti la tutela, la curatela e l'amministrazione di sostegno di minori. Inoltre ha applicato all'imputato, al termine dell'espiazione della pena, una misura di sicurezza per la durata di 18 mesi del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai minori, divieto di svolgere lavori che prevedono un contatto abituale con minori e l'obbligo di informare gli organi di polizia sulla propria residenza. Infine, l'ha condannato al pagamento di una provvisionale, di 15mila euro. Le motivazioni saranno rese note tra 90 giorni.

Le indagini hanno preso il via lo scorso mese di ottobre, quando la 17enne ha trovato il coraggio di raccontare tutto al papà e presentare una denuncia. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini che hanno permesso di raccogliere una serie di elementi a carico del 58enne che avrebbe posto in essere le violenze anche dopo il decesso della nonna della ragazzina. Sarebbero tre gli episodi di violenza, che si sarebbero verificati di notte, mentre la 17enne dormiva. Gli abusi sarebbero avvenuti a casa della ragazza, quando l'uomo si fermava a dormire a casa dell'amico. La giovane che ha presentato denuncia è rappresentata dall'avvocato Veronica Preziosi. Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti sembra che la vittima sia stata stordita con un sonnifero miscelato nel the. La ragazza ha riferito agli inquirenti che nei tre episodi contestati in cui il 58enne, avrebbe compiuto le violenze, si era presentato a casa con una bottiglia di the che le avrebbe fatto bere. Si suppone che anche al papà sia stato versato del vino con del sonnifero in quelle tre sere che Dell'Angelo è rimasto a dormire da loro. Solo in un caso la ragazza che aveva già notato un approccio da parte del 58enne era riuscita a scappare dalle grinfie dell'uomo, in quanto aveva chiesto al padre di poter andare a dormire a casa di amica. Soddisfatto il difensore della minore: «Sono state accolte tutte le richieste, procederemo in sede civile per la quantificazione del danno».