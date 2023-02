Abuso d'ufficio, condannato a un anno l'ex presidente della Provincia di Avellino

Condanna a un anno, pena sospesa, per l’ex presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi, attuale presidente del consiglio comunale di Avella.

Insieme ai consiglieri comunali del suo paese, in carica nel 2014 periodo in cui sono contestati i fatti quando Biancardi era sindaco di quel Comune, risponde dell’accusa di abuso d’ufficio per il mancato abbattimento di Villa Abate, poi avvenuto in un momento successivo.

Condannati anche i consiglieri comunali dell’epoca a 8 mesi, pena sospesa, eccezion fatta per Vincenza Luciano e Giuseppe Canonico, assenti nella seduta contestata durante la quale venne assunta la decisione finita nel mirino dei magistrati. Oggi la sentenza del Tribunale di Avellino in composizione collegiale presieduta dal dottore Roberto Melone. Gli avvocati Iacobelli, Falconieri, Pecchia e Barrasso, che difendono Domenico Biancardi e i consiglieri comunali (chiedevano l'assoluzione) hanno già annunciato di volere ricorrere in Appello.