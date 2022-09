Danno fuoco agli scarti agricoli e provocano l'incendio di un bosco

Mietono il grano e poi danno fuoco agli scarti delle lavorazioni agricole, provocano così un incendio in un bosco. E’ accaduto a Monteverde. I Carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia hanno denunciato due persone di Monteverde per incendio boschivo. All’esito delle indagini dei militari, sono emersi indizi di colpevolezza a carico di due uomini che avrebbero intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di residui vegetali derivanti dalla lavorazione di fondi agricoli coltivati a grano, appena mietuto, adiacenti a un’area boscata. Alla luce delle evidenze emerse, per i due è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.