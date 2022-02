Con la sottoscrizione di una apposita convenzione di collaborazione, il Comune di Avellino ha inteso avvalersi per le attività specialistiche necessarie alla messa in esercizio della propria linea filoviaria di ANM, azienda dei trasporti del Comune di Napoli che già gestisce 60 km di rete filoviaria in ambito urbano urbano ed extraurbano. In tale ambito Anm fornirà le professionalità specifiche per consentire al Comune di Avellino di ottenere le autorizzazioni necessarie ad effettuare l’esercizio filoviario nella città di Avellino.

Le caratteristiche tecniche peculiari dell’opera sono costituite da: tre sotto stazioni elettriche, che garantiscono l’alimentazione elettrica della rete filoviaria; dodici filobus Van Hool da 12 metri; 10 Km di rete aerea e infrastruttura per l’alimentazione elettrica. «Stiamo portando a termine i lavori per attivare la metropolitana leggera a servizio della città»” - ha dichiarato Gianluca Festa, sindaco di Avellino. «Tra pochi mesi attiveremo un servizio di trasporto pubblico urbano con mezzi a zero impatto ambientale per una mobilità urbana sempre più sostenibile». «Con la recente attivazione della linea R4 nella zona collinare di Napoli - ha dichiarato Nicola Pascale, amministratore unico di Anm - abbiamo oggi una rete filoviaria tra le importanti in Italia. L’azienda ha fatto emergere al proprio interno adeguate professionalità che siamo ben felici di poter mettere a disposizione anche di altri territori».

«Collaborazioni istituzionali e sinergie con altri Comuni e con la Regione. Questo è il modello dialogante che la giunta Manfredi sta mettendo sistematicamente in campo» - ha dichiarato Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli - «I risultati saranno tanti e l'accordo fra Anm e Comune di Avellino è un passaggio importante nel settore della mobilità sostenibile, che incide tanto nella qualità vita dei cittadini».