Lunedì 8 Aprile 2019

A Sant'Angelo dei Lombardi notte agitata presso il pronto soccorso dell'ospedale. I familiari di un ragazzo, portato in ospedale con febbre alta e dolori forti, hanno aggredito un medico ed un'infermiera, ritenuti colpevoli di aver fatto trascorrere molto tempo prima di visitare il giovane. Sono volati schiaffi ed insulti. A seguito del violento alterco scaturito, è stato richiesto l'intervento dei carabinieri che si sono recati sul posto a sedare gli animi.Tuttavia fino ad ieri sera non risultano denunce presentate in caserma. Ma questo non esclude che ci potranno essere strascichi giudiziari, a meno che le parti in causa non sceglieranno di metterci una pietra sopra ed evitare querele e clamori. Stando ad una ricostruzione dei fatti, il padre del ragazzo avrebbe perso la pazienza vedendo che al figlio non veniva prestato il soccorso necessario, il ragazzo era in preda ad una febbre alta e a dolori fortissimi: debole, pallido, tremante.Pare che l'infermiera di turno temporeggiasse un po' troppo, mentre i familiari fremevano, sollecitavano a più riprese un consulto medico. Si tratta di una ricostruzione tutta da verificare. Trascorrevano i minuti, che sembrano interminabili per chi aspetta, il ragazzo stava sempre peggio, l'infermiera non dava risposte, a questo punto al padre ed al fratello sono saltati i nervi a tal punto che pare uno dei due abbia schiaffeggiato l'infermiera. E' scoppiato il finimondo: tutti hanno iniziato ad urlare, è arrivato il medico e sembra che pure lui si sia preso un ceffone.Nel bel mezzo di questo caos il ragazzo è stato visitato e ne è stato disposto il trasferimento nella notte presso il pronto soccorso di Ariano in ambulanza. E nel frattempo sono arrivati i carabinieri della compagnia di Sant'Angelo che hanno ascoltato i litiganti, hanno contribuito a riportare la calma.L'infermiera ed il medico pare che si siano fatti refertare, per loro comunque nessuna conseguenza a seguito degli schiaffi ricevuti. Sicuramente avrà fatto loro più male l'onta, l'offesa. Non è la prima volta che al pronto soccorso i parenti dei pazienti che attendono di essere visitati perdono la pazienza. Succede ovunque. I lunghi tempi di attesa, la preoccupazione, la tensione fanno salire la pressione alle stelle a coloro che aspettano. Quando ribolle la rabbia, le conseguenze diventano imprevedibili.Nel mese di febbraio è successo al pronto soccorso dell'ospedale Moscati ad Avellino, pronto soccorso sempre super affollato. L'infermiera aggredita in questo caso ha rifiutato di sporgere denuncia. Va detto però che ad Avellino c'è una vera e propria situazione di emergenza a causa della grave carenza di personale medico ed infermieristico rispetto alla grande molte di lavoro del pronto soccorso. Abbastanza diversa la situazione a Sant'Angelo dove il minor numero di accessi rende forse la situazione meno pesante per gli operatori. Tuttavia la concitazione di alcuni momenti rischia di far degenerare una discussione.Certo è che il ritardo negli interventi di soccorso è meno giustificato nei piccoli ospedali, che possono avere pure mancanza di personale, ma il numero di pazienti che arrivano al pronto soccorso è sicuramente più gestibile, solo in pochi casi la situazione diventa caotica.