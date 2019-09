Prosciolto l'ex sindaco di Avellino, Paolo Foti, indagato con l'accusa di falso in bilancio. La decisione è arrivata in giornata quando il Gup, Marcello Rotondi, ha dichiarato che «il fatto non costituisce reato», in merito alla posizione dell'ex primo cittadino e altri componenti della sua giunta. A finire sotto la lente d'ingrandimento della Procura di Avellino fu il bilancio del Comune di Avellino relativo all'anno 2013. Insieme a Foti furono raggiunti da avviso di garanzia tutti i componenti della giunta comunale dell'epoca Caterina Barra, Nunzio Cignarella, Giuseppe Ruberto, Roberto Vanacore, Lucia Vietri e Anna Rita Marchitiello, anche loro prosciolti. Il rinvio a giudizio, invece, arriva per l'ex assessore alle Finanze, Angelina Spagnuolo, il dirigente di settore, Gianluigi Marotta, e i componenti dell'allora collegio dei revisori dei conti, Antonio Savino, Ottavio Barretta e Antonio Pellegrino. Secondo la Procura da quel Bilancio comunale sarebbero stati omessi alcuni conti dell'ente, tra cui pignoramenti e debiti fuori bilancio per un totale di 13 milioni di euro che, se inseriti nel documento contabile, avrebbero portato l'ente a dichiarare il dissesto finanziario. L'inizio del processo è previsto per il mese di febbraio 2020.

Mercoledì 25 Settembre 2019, 17:47

