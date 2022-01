Accusato di usura ed estorsione, 60enne evade dai domiciliari

Evade dai domiciliari, ma viene catturato dai carabinieri mentre era a bordo di una vettura. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 60enne della provincia di Salerno, ristretto agli arresti domiciliari nel Comune di Montefredane. Il 60enne è accusato di usura ed estorsione, nell’ambito di un’inchiesta della Dda. La stessa Dda sta indagando anche sulla fuga dell’uomo. Il 60enne, fermato alla guida della propria autovettura è stato sottoposto a controllo dai militari, impegnati in un normale servizio perlustrativo nel capoluogo irpino finalizzato alla verifica della circolazione stradale ed alla prevenzione dei reati in genere, e dall’interrogazione alla banca dati è risultato colpito dal provvedimento restrittivo. Condotto in caserma, è stato dichiarato in arresto, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.

