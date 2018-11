CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 13 Novembre 2018, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Regione Campania rinnova la concessione di grande derivazione d'acqua a uso potabile dalla sorgente Sanità nel Comune di Caposele a favore dell'Acquedotto Pugliese. L'accordo scadrà nel 2032. Il provvedimento è stato adottato dall'Unità operativa dirigenziale Tutela delle acque e contratti di fiume. È stato pubblicato sull'edizione di ieri del Bollettino Ufficiale di Palazzo Santa Lucia. La concessione viene rinnovata «nelle more di una ridefinizione dei prelievi effettuati nei sistemi idropotabili Sele-Calore e Ofanto, conseguentemente al rilascio della concessione per l'invaso di Conza della Campania, e nelle more della sottoscrizione dell'Accordo Unico per la regolamentazione dei trasferimenti idrici a scala di distretto, la concessione a derivare, fino al 29 giugno 2032 senza soluzione di continuità, la portata massima di 363 litri al secondo dalla sorgente Sanità nel Comune di Caposele, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione».