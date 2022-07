Acqua, scissione Irpinia-Sannio: c'è il via libera dei sindaci

Qualcuno l'ha già ribattezzata una separazione consensuale ma sta di fatto che ieri pomeriggio il Consiglio del distretto idrico Calore Irpino ha approvato all'unanimità dei presenti, 24 membri su 30, una delibera che propone la divisione dell'ambito distrettuale in quello irpino e in quello sannita.

Una decisione «storica» che, a detta del coordinatore Francesco Damiano, rappresenta «un'opportunità per i nostri territori anche in funzione del servizio». Dello stesso avviso anche il direttore generale dell'Ente Idrico Campani Vincenzo Belgiorno, che ha dato alcune spiegazioni tecniche, mentre estremamente contrari si sono detti attraverso un documento presentato il comitato sannita di Acqua bene comune, quello di Avellino Abc aspettando Godot e il coordinamento campano Acqua Pubblica.

L'assemblea, all'ex carcere borbonico di Avellino, ha dato l'ok anche alle condizioni stabilite, e frutto di una serie di confronti anche a distanza le cui risultanze sono confluite in una riunione mattutina all'Eic che ha anticipato l'assise. Votato, dunque, un unico documento complessivo che ora andrà all'attenzione del Comitato esecutivo dell'Ente idrico campano che si esprimerà al riguardo per poi passare la palla alla giunta di Palazzo Santa Lucia. Del resto è proprio alla Regione Campania che si rivolgono queste postille che nel suo intervento l'avvocato Giuseppe De Pasquale, sindaco di Bonito, ha correttamente definito «atti di indirizzo che presuppongono degli impegni e, in assenza di questi, delle conseguenze di carattere politico, restando comunque quella indicata l'unica strada percorribile». Nel documento si chiede il passaggio dell'acquedotto della normalizzazione di Cassano sotto la gestione dell'ente regionale in quanto infrastruttura strategica a più ambiti distrettuali, con tutti i costi derivanti che solo di energia elettrica superano i 20 milioni di euro annui. L'operazione servirebbe anche a calmierare la tariffa dell'acqua all'ingrosso erogata alle province di Avellino e Benevento. E poi una maggiore disponibilità di risorsa idrica proveniente dai gruppi sorgentizi di Cassano per Irpinia e Sannio, nelle more della definitiva firma del nuovo accordo con Regione Puglia e Aqp relativamente all'acqua irpina prelevata dal gestore barese. E ancora, che i ristori conseguenti alla nuova intesa per lo sfruttamento delle fonti di Cassano, Caposele e Conza della Campania siano indirizzati a riqualificare le infrastrutture del territorio irpino e destinati a meccanismi di riduzione del costo dell'acqua all'ingrosso e all'attivazione di un bonus idrico integrativo a favore delle utenze della provincia di Avellino.

Quest'ultima opzione, però, è stata già ritenuta inapplicabile dallo stesso Belgiorno. Infine, la condizione secondo la quale le masse debitorie dell'Alto Calore vengano ripartite in base alle quote societarie dei comuni dei territori serviti.

«Questa separazione riprende Damiano serve a salvaguardare meglio l'Alto Calore, che stiamo seguendo con attenzione nell'attuale fase di presentazione del concordato, e per avere affidamenti relativi all'unicità di gestione sui due distretti. Con questa operazione costruiremo soggetti gestori all'altezza del compito e delle nostre comunità. Lavoriamo per l'affidamento all'Alto Calore, ringraziando l'amministratore Michelangelo Ciarcia per l'impegno, la capacità e la trasparenza della sua azione in questi anni terribili, e la gara a doppio getto, 51% pubblico e 49% privato, che si farà per il gestore di Benevento dove la Gesesa è in prorogatio da giugno. Resta, comunque, un destino comune per i due territori i cui schemi idrici sono interconnessi».

A precedere il Consiglio, oltre all'incontro all'Eic, la riunione svolta martedì sera proprio negli uffici della partecipata di corso Europa che si è rivelata determinante per l'accordo finale raggiunto sul testo della delibera. Con Ciarcia, Belgiorno, il consulente Michele Scognamiglio e alcuni sindaci irpini-consiglieri, tra i quali quello di Montemarano Beniamino Palmieri, che è membro anche del Comitato esecutivo oltre che coordinatore di Italia Viva. Nota positiva finale, a margine dell'assemblea, la disponibilità da parte della Regione di una prima tranche di 57 milioni di euro di fondi del governo che dovevano servire per opere di fognatura e depurazione ma ai quali si poteva accedere solo avendo determinati requisiti. Per aggirare l'ostacolo in favore dei territori che finora non hanno potuto ottenere finanziamenti, Palazzo Santa Lucia ha ottenuto che vengano utilizzati per interventi già previsti, liberando risorse di pari entità ma senza vincoli per i gestori senza affidamento.