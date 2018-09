Giovedì 13 Settembre 2018, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2018 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assalto alla poesia per il 15 settembre, l'iniziativa lanciata dal paesologo e poeta Franco Arminio. L'idea è di comprare quel giorno un libro di poesia. Chi vuole osare di più potrebbe leggere qualche poesiaad amici o anche a sconosciuti incontrati per strada. «Settembre è un mese lirico. Guardatevi la luce che batte sui polsi e andate in libreria, cercate lo scaffale più nascosto, più esiguo, cercate lo scaffale dei poeti.È una cosa che potete fare ogni giorno, ma facciamo che il giorno buono è la bisettrice del mese, il 15 settembre.Facciamo un assalto alla poesia, sorprendiamo i librai e anche gli editori e anche i poeti: decidiamo di farci accompagnare da qualcuno di loro nell’autunno che viene e anche nell’inverno».