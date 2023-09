Se ne è andato a 93 anni Pasquale Pavese, sindaco del comune di Vallata tra il 1980 ed il 1985. Avvocato di lungo corso, è stato sempre attento e partecipe alla vita sociale e politica del paese. Negli anni scorsi aveva accolto con piacere pure l'invito degli amministratori a partecipare, di fianco al sindaco in carica, alla processione delle Panelle, molto sentita dalla comunità locale. Negli ultimi anni, soprattutto a causa degli acciacchi dovuti all'età avanzata, l'avvocato Pavese si era ritirato quasi del tutto a vita privata. In casa veniva amorevolmente accudito dai figli, che si prendevano cura del papà dopo la scomparsa della moglie Annamaria Turri, maestra elementare che aveva lasciato la Garfagnana per trasferirsi nel comune della Baronia.

L'avvocato Pavese lascia i quattro figli Nicola, Francesca - che, con il marito Paolo, ha continuato l'attività legale nello studio di famiglia - Bruno e Maurizio e gli amati nipoti Sara, Andrea e Lorenzo. I funerali dell'ex sindaco si terranno questo pomeriggio, alle 15, nella chiesa Stella del Mattino di Vallata. Gli amministratori e l'intera comunità si sono stretti intorno ai familiari in questo momento di grande dolore.