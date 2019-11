Assalto fallito allo sportello Atm della banca. I malviventi hanno tentato di scardinare con un veicolo il bancomat della BPER di Conza della Campania, ma la cinghia gommata utilizzata per l'intento criminale si è rotta ed è scattato l’allarme. Tutto è accaduto stanotte intorno all'1,40. I ladri sono stati messi in fuga dai Carabinieri della Stazione di Sant’Andrea di Conza, giunti tempestivamente sul posto insieme ad una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Immediate sono scattate le indagini per cercare di risalire ai responsabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA